Kocaeli'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini objektiflere taşıyan 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler belli oldu. Dört kategoride ödül kazanan fotoğraflar, 29 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla gerçekleştirilen yarışma, fotoğraf sanatçılarını 13'üncü kez bir araya getirdi. Kocaeli'nin dört mevsim sunduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, kültürel yaşamı ve turizm değerlerini farklı bakış açılarıyla ele alan fotoğraf sanatçıları, kentin zenginliklerini özgün karelerle belgeledi.

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Kocaeli'nin güzellikleri 4 kategoride buluştu

Yarışma bu yıl "Kocaeli'de Turizm ve Kültürel Yaşam", "Büyükşehir Kocaeli", "Havadan Kocaeli" ve "Su Altı Kocaeli" olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirildi. Kentin turizm noktalarından kültürel değerlerine, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden gökyüzü ve su altı manzaralarına kadar birbirinden farklı görüntüler yarışmada yer aldı. Fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan eserler, Kocaeli'nin sahip olduğu zenginliği gözler önüne serdi.

Jüri en güzel kareleri belirledi

Yarışmanın jüri değerlendirmesi 18 Kasım'da gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerden oluşan seçici kurul, dört farklı kategoride yarışan fotoğrafları değerlendirerek dereceye giren eserleri belirledi. Fotoğrafların sanatsal niteliği, özgünlüğü ve Kocaeli'nin değerlerini yansıtma başarısının ele alındığı değerlendirme sonucunda birbirinden özel kareler ödüle layık görüldü.

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Ödüllü kareler Kocaeli turizmine katkı sağlıyor

Kocaeli'nin doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını ve kültürel yaşamını fotoğraf sanatıyla buluşturan yarışma, kentin turizm değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağladı. Fotoğraf sanatçılarının farklı bakış açılarıyla ortaya koyduğu eserler, Kocaeli'nin bilinen turizm destinasyonlarının yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de ön plana çıkardı. Yarışma, kentin dört mevsim keşfedilebilen turizm kimliğini fotoğraf kareleriyle bir kez daha gözler önüne serdi.

Ödüller 29 Aralık'ta sahiplerini bulacak

"Gözlerinize İnanacaksınız" mottosuyla gerçekleştirilen 4 Mevsim Kocaeli 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahipleri, 29 Aralık tarihinde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. Dört ayrı kategoride başarılı bulunan fotoğrafların ödüllendirileceği organizasyonla Kocaeli'nin doğal, tarihi ve kültürel değerleri bir kez daha ön plana çıkarılacak.