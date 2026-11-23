Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sürdürülebilirlik vizyonunu COP31 aracılığıyla uluslararası platforma taşıdı. Körfez'in ekolojik restorasyonundan döngüsel ekonomiye kadar pek çok alanda yürütülen projeler, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme başlıkları altında dünya ile paylaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31’de çevreci ve sürdürülebilir projeleriyle yer alarak kentin çevre vizyonunu uluslararası platforma taşıdı. İzmit Körfezi’nin ekolojik restorasyonundan su yönetimine, sıfır atık uygulamalarından yeşil lojistiğe, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir yol altyapısına kadar pek çok alanda geliştirdiği projeleri zirve boyunca farklı paneller ve özel temalı standıyla dünya kamuoyuna tanıtan büyükşehir, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Böylelikle Kocaeli, sanayi ve üretim gücünü çevre yatırımlarıyla buluşturan uygulamalarıyla COP31’de kentsel dönüşüm, iklim eylemi ve sürdürülebilir gelecek başlıklarında gündeme geldi.

REKLAM

Blue Zone ve Green Zone’da Kocaeli imzası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında hem Blue Zone hem de Green Zone’da çevreci ve sürdürülebilir projeleriyle yer alarak kentin iklim ve çevre vizyonunu uluslararası platforma taşıdı. Blue Zone’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, iklim finansmanı ve sıfır atık çalışmaları ele alınırken, Green Zone’da yeşil lojistik, döngüsel ekonomi, soğutucu gazların geri kazanımı, su yönetimi ve sürdürülebilir yol altyapısı konularında paneller düzenlendi. İSU, İZAYDAŞ ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimleri tarafından yürütülen çalışmaların uluslararası katılımcılarla paylaşıldığı zirvede, Kocaeli’nin çevre yatırımları özel temalı stant aracılığıyla anlatıldı.

REKLAM

Başkan Büyükakın’dan küresel öneri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki "Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu" oturumunda konuştu. Başkan Büyükakın, iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli sorunun finansman yetersizliği olduğunu vurgulayarak, küresel finansal işlemlerden pay ayrılarak afet ve insani yardım fonlarının güçlendirilmesini önerdi. Mevcut iklim fonlarına erişimde yüksek derecelendirme şartları ve karmaşık prosedürlerin desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkeler ve kurumlar için engel oluşturduğunu belirten Başkan Büyükakın, yapılması gerekenlerin bilindiğini ancak uygulamaya geçmek için kaynak bulunması gerektiğini ifade etti.

REKLAM

İzmit Körfezi’nin ekolojik dönüşümü COP31 sahnesinde

Başkan Büyükakın, COP31 kapsamında ayrıca Kocaeli’nin çevre yatırımlarını ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu Blue Zone’da uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilen "Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" panelinde, Körfez’de yürütülen kapsamlı deniz ekosistemi restorasyonu ele alındı. Panelde İzmit Körfezi’nin yıllar içinde maruz kaldığı kirliliğin giderilmesi, deniz tabanındaki dip çamurunun temizlenmesi, deniz yaşamının yeniden canlandırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. İzmit Körfezi’nde yürütülen projenin yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Denizi’nin ekolojik geleceği açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Büyükakın, kentin çevre alanındaki tecrübesini uluslararası platformlara taşıdı.

REKLAM

Kocaeli’den sıfır atık ve döngüsel ekonomi vizyonu

Kocaeli’nin sıfır atık çalışmaları, Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen "Yerel Eylemden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirler" panelinde ele alındı. Panelde, Kocaeli’nin yerel uygulamaları ulusal çevre politikaları ve küresel döngüsel ekonomi hedefleri çerçevesinde değerlendirilirken, atıkların kaynağında önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları öne çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, özellikle otomotiv, kimya, metal, plastik ve ambalaj sektörlerinde döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz modellerinin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti.

REKLAM

Yeşil lojistikte hedef Türkiye’ye örnek şehir modeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında Green Zone’da da düzenlediği panelde kentin lojistik potansiyelini yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda ele aldı. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli’nin yeşil lojistik anlayışıyla Türkiye’ye örnek şehir modeli oluşturmayı hedeflediğini belirterek, karbon emisyonlarının azaltılması ve ulaşım altyapısının dönüştürülmesine dikkat çekti. Tepecik Lojistik Köyü Projesi’nin yalnızca depolama ve tır parkından ibaret olmadığını vurgulayan Baraçlı, limanlar, sanayi tesisleri, demiryolu ve dijital altyapıyı bir araya getiren akıllı lojistik ekosistemi kurmayı amaçladıklarını ifade etti. Panelde ayrıca Kocaeli’nin Orta Koridor’daki stratejik konumu, lojistik faaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılması, enerji verimliliği ve iklime dirençli ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

REKLAM

İZAYDAŞ’tan emisyonlara dikkat çeken panel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ, COP31 kapsamında Yeşil Bölge’de düzenlediği "Görünmeyen Emisyonlar: Soğutucu Gazların Geri Kazanımı, Islahı ve İklim Etkisi" başlıklı panelde, soğutucu gazların iklim değişikliği üzerindeki etkilerini ele aldı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde kamu, akademi ve sektör temsilcileri bir araya gelerek florlu sera gazlarının yönetimi, geri kazanım ve ıslah teknolojileri, mevzuat süreçleri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamaları değerlendirdi. Panelde ayrıca sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaştırılması, iklimlendirme sektörünün dönüşümü ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

REKLAM

Kocaeli’nin su yönetimi ve geri kazanım modeli anlatıldı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ise COP31 kapsamında Blue Zone ve Green Zone’da düzenlenen iki ayrı panelde Kocaeli’nin su yönetimi, su kayıplarıyla mücadele ve geri kazanım suyu uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Su kayıp oranının yüzde 72’den yüzde 21,39’a düşürüldüğünü ve 295,7 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını belirten Sağlık, İSU’nun 12 tesiste yıllık 49 milyon metreküp geri kazanım suyu üretim kapasitesine ulaştığını ifade etti. Sanayinin su ihtiyacının geri kazanılmış suyla karşılanmasının içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı azalttığını vurgulayan Sağlık, Kocaeli’nin su verimliliği, sürdürülebilir üretim ve kentsel su direnci alanındaki çalışmalarını anlattı.

REKLAM

Kocaeli’nin cüruflu asfalt deneyimi COP31’de

COP31 kapsamında düzenlenen "Çelikten Sokaklara: Döngüsel Ekonomiye Giden Yolu Açmak" panelinde, demirçelik üretiminden ortaya çıkan cürufun asfalt agregası olarak kullanılması ve sürdürülebilir yol altyapısına katkısı ele alındı. Panelde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk, kentte Gazanfer Bilge Bulvarı’nda (Santral Rampası) gerçekleştirilen cüruflu asfalt uygulamasını örnek göstererek saha deneyimlerini paylaştı. Yapılan ölçümlerde yol tutuşu ve yüzey performansına ilişkin olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten Kocatürk, sanayi atıklarının ekonomiye kazandırılmasının önemini vurgulayarak cüruflu asfalt kullanımının özellikle ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda yaygınlaştırılmasını önerdi.

REKLAM

İzmit Körfezi’nin hikayesi dijital deneyimle tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında 920 Kasım tarihleri arasında Green Zone’da kurduğu stantta "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" başta olmak üzere çevre yatırımlarını uluslararası katılımcılara tanıttı. Çocuklardan akademisyenlere, çevre uzmanlarından yerel yöneticilere kadar geniş ziyaretçi kitlesinin ilgi gösterdiği stantta, Körfez’in ekolojik dengesini yeniden güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve çevresel kazanımlar anlatıldı. Yerel yönetimler için örnek bir uygulama olarak değerlendirilen proje, dev LED ekranlar, interaktif maket, sanal gerçeklik uygulamaları ve dijital sunumlarla desteklenerek ziyaretçilere İzmit Körfezi’nin dönüşümünü yakından deneyimleme imkanı sundu.