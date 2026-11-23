Darıca'da 152 dönümlük alanda bulunan bin 700 zeytin ağacında yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmaları meyvesini verdi. Geçtiğimiz yıl 4 ton zeytin hasadı yapılan Zeytin Ormanı'nda bu yıl üretim yaklaşık 20 tona yükselirken, proje kapsamında düzenlenen festivalde hasat heyecanı yaşandı.

Darıca Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğinde hayata geçirilen Zeytin Ormanı Projesi kapsamında Darıca Zeytin Festivali’nde hasat heyecanı yaşandı. Darıca'nın doğal ve tarımsal değerlerini korumak, zeytin üretimini geliştirmek ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçları bu yılki hasada da yansıdı. Hasat programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal katıldı.

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4 tondan 20 tona ulaşan hasat

152 dönümlük alanda bulunan bin 700 zeytin ağacının organik yöntemlerle bakımını gerçekleştiren Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, yürüttükleri çalışmalarla üretimde önemli artış sağladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 ton olan zeytin hasadı, bu yıl yapılan bakım ve iyileştirme çalışmaları sonucunda yaklaşık 20 tona ulaştı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zeytin hasadında elde edilen artışın yapılan çalışmaların somut göstergesi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 ton zeytin hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise yaklaşık 20 tonluk bir hasada ulaştık. Bu artış bizleri son derece mutlu ediyor. Bin 700 zeytin ağacımızın bakımını ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde bilimsel çalışmaları sahaya yansıtıyor, doğal değerlerimizi daha verimli hale getiriyoruz. Zeytin bizim için sadece tarım ürünü değil; bereketin, emeğin ve geçmişten geleceğe uzanan kültürümüzün önemli bir parçası. Tarımın ve üretimin önemini biliyoruz. Amacımız bu kıymetli doğal mirası korumak, üretimi artırmak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak" dedi.

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"Belediyemizle iş birliğimizi önemsiyoruz"

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da Darıca Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. Üniversitelerin bilimsel bilgi ve birikimini toplumun yararına sunmasının önemini vurgulayan Mantar, Darıca Belediyesi ile gerçekleştirilen ortak çalışmaların güzel sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti. Belediye ile üniversite arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini önemsediklerini belirten Mantar, Zeytin Ormanı Projesi’nin hem doğal değerlerin korunması hem de üretimin geliştirilmesi açısından örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.