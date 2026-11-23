İzmit ilçesinde, tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, 'Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme' diyen F.K., 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklandı.

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