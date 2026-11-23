Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yürütülen çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran'da düzenlenen toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Veysel Tipioğlu, Başiskele Kaymakamı Doç. Dr. Soner Şenel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve ilçedeki mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, mahallelerin ihtiyaç ve beklentileri ile ilçede sürdürülen belediye çalışmaları ele alındı.

Belediye Başkanı Özlü, muhtarların vatandaşlarla yerel yönetimler arasında önemli bir iletişim görevi üstlendiğini belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde muhtarların görüş ve önerilerinin önem taşıdığını ifade etti.

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Muhtarların ilçede yürütülen hizmetlere katkı sunduğunu aktaran Özlü, Başiskele'nin tüm mahallelerine hizmet ulaştırılması için ortak akıl, istişare ve dayanışma anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.