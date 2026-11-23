Aslen Kars'ın Akyaka ilçesinden olan ve Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden, 6 çocuk babası Binnet Kaya'nın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Kaya'nın cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.