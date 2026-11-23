ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de uluslararası bir firmada yöneticilik yaparken balıkçılık tutkusunu girişime dönüştürmeye karar veren Kadir Cihan Pestil, kahve cezvesinde olta kurşunu dökerek başladığı üretim yolculuğunda 17 kişiyi istihdam ettiği 600 metrekarelik atölyesinde üretim yapıyor.

Uzun yıllar gıda sektöründe pazarlama ve satış yöneticiliği yapan Pestil, 2014'te balık avlarken aradığı kalitede malzeme bulamaması üzerine olta kurşunları üretmeye karar verdi. Üretime küçük bir kahve cezvesinde kurşun eriterek başlayan Pestil, ilk etapta 12 metrekarelik atölyesinde kendi başına çalıştı.

Bir süre yakınlarının da desteğiyle üretimini sürdüren Pestil, ilk 4 yıl hem kurumsal işinde çalıştı hem de girişimini büyütmek için mesai harcadı. Gündüzleri yöneticilik görevini sürdürürken akşamları atölyesinde üretim yapan Pestil, işlerinin büyümesi üzerine yöneticilik görevinden ayrılarak tüm zamanını kendi işine ayırdı.

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Pestil, gıda sektöründeki pazarlama ve satış deneyimini balıkçılık ekipmanları alanına taşıyarak üretim yelpazesini genişletti. Farklı bölgelerdeki balıkçıların değişik gramaj ve özelliklerde ürünlere ihtiyaç duymasının yeni kalıp ve ürün yatırımlarını beraberinde getirmesi üzerine bugün 5 binin üzerinde ürün çeşidine ulaştı.

Girişimcilik serüvenini AA muhabirine anlatan Pestil, balıkçılığa çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğunu, üretim fikrinin bir av sırasında yaşadığı deneyimle ortaya çıktığını söyledi.

Balık avında kullandığı olta kurşunlarının kalitesinden memnun kalmadığını anlatan Pestil, "Bir gün av bayisinde ürün alırken kenarı kırık, rengi solmuş, bozuk ürünlerle karşılaştım. 'Bunun sağlamı varken neden bunlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz?' diye sordum. 'Yapan yok, bulabildiğimiz ürünü alıyoruz.' dediler. Aldım ürünü, 'Ben bunu yaparım.' dedim. Hikaye oradan başladı." diye konuştu.

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- "Günde 2-3 kilogram kurşun dökümü yapabiliyorken bugün yıllık 100 tonu konuşuyoruz"

Pestil, ilk üretimine 2014 yılında başladığını ve gıda sektöründen farklı bir imalat alanına geçmenin başlangıçta kendisini zorladığını belirterek, "İlk 4 yıl iki işi birlikte yürüttüm. Sabah 08.00'de kalkıyorsun, akşama kadar dışarıdaki işte çalışıyorsun. Akşam geliyorsun, sabahlara kadar bu işi kurmaya, büyütmeye çalışıyorsun. 3-4 sene uykusuz geçen bir dönem oldu. Gıda sektöründe öğrendiğim pazarlama ve satış yöntemlerini balıkçılık sektörüne yansıtmaya başlayınca büyüme çok hızlı geldi. Artık iki tarafa birden yetişemez oldum. Çalıştığım firmada da iyi bir konumdaydım. Uzun süre düşündüm. En sonunda şirketle vedalaştım ve buraya yoğunluk vermeye kararlaştırdım." ifadelerini kullandı.

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Pestil, işine tamamen odaklandıktan sonra ürün çeşitliliğini artırmaya yöneldiğini, 2019'da Suat Gümüş'le ortak olduklarını, farklı bölgelerdeki balıkçıların değişik gramaj ve özelliklerde ekipman talep etmesinin üretim yelpazesini genişlettiğini anlattı.

İlk üretim döneminde küçük bir atölyede tek başına çalıştığını belirten Pestil, "İlk başladığımızda 12 metrekarelik atölyemiz vardı. Kendi başıma çalışıyordum. Amcaoğlum boş zamanlarında bana yardım ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada 600 metrekarelik atölyemiz var. Bünyemizde 17 kişi çalışıyor." dedi.

Pestil, ürün yelpazesinin yıllar içinde önemli ölçüde genişlediğine değinerek, "İlk başladığımızda günde 2-3 kilogram kurşun dökümü yapabiliyorken bugün yıllık 100 tonu konuşuyoruz. Ürün çeşitliliği anlamında Türkiye'nin en fazla çeşidini üreten firmalarından biri haline geldik. Tahmini 5 binin üzerinde ürün çeşidimiz var." şeklinde konuştu.

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Olta kurşununun yanı sıra LRF (kıyıdan yapılan hassas olta balıkçılığı) disiplininde kullanılan jighead (zoka) ile şamandıra, hazır çapari ve olta takımları ürettiklerini aktaran Pestil, ürün geliştirme süreçlerinde balıkçıların ve bayilerin taleplerini dikkate aldıklarını kaydetti.

- Ulusal ve uluslararası sportif balıkçılık turnuvaları da düzenliyorlar

Pestil, Türkiye genelinde yaklaşık 1200 bayide kendi markalarıyla satış yaptıklarını, yurt dışında KKTC ve Hollanda'ya düzenli ürün gönderdiklerini ve Avrupa pazarında büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Balıkçılık ekipmanları sektöründe çok sayıda ürünün yurt dışından ithal edildiğine dikkati çeken Pestil, "Anchor markasını dünyada da bilinir bir noktaya getirip ihracat noktasında hem ülkenin istihdamına hem cari açığına destek verecek şekilde büyütmeyi planlıyoruz. Sektörümüzde birçok ürün yurt dışından geliyor. Bunun önüne geçebilmek için kendi imkanlarımızla, yeteneklerimizle ürün üretip dünya pazarına sunmayı hedefliyoruz." dedi.

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Ticari faaliyetlerinin yanı sıra kurdukları Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları Spor Kulübü çatısı altında 10 yıldır ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza attıklarına değinen Pestil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin desteğiyle, "İzmit Körfezi Deniz Festivali", Değirmendere'de "LRF Yarışması" ve Karadeniz'de "Uluslararası Surfcasting Turnuvası" düzenlediklerini kaydetti.

Pestil, 17 ülkeden katılımın sağlandığı organizasyonlarla kenti en iyi şekilde temsil ettiklerini, gelecek yıl İzmit Körfezi ve Karadeniz'de iki ayrı deniz etabından oluşan ve dünyada ilk niteliği taşıyacak organizasyonu hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.