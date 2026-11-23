Karamürsel Güzelkıyı Ortaokulu öğrencileri, Kütahya'da düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda Robotenis kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen yarışmaya Karamürselli öğrenciler Simay Akın, Muharrem Mert Onaran, Nisanur Erdoğan, Miray Çilingir, Baran Cayan İnce, Akif Cemil Konakçı, Berat Can Özaydın, Mert Gençalp ile danışman öğretmen Muhammed İslam Kılıçaslan, müdür yardımcıları Abdulsamet Gül ve Mustafa Sıtkı katıldı.

Organizasyonda mücadele eden ekipten Onaran ve Konakçı, "Robotenis" kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Hamit Sığırcı, organizasyonda derece elde eden öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.