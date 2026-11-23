Tarihi Orhan Camisi'ne önceki gün sabah namazını kılmak için gelen bir kişi aracını Orhan Mahallesi Medrese Sokak'a park etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye giden kişinin aracını park ettiği yer yüzünden tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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