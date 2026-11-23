Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen projede çalışmalar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde inşa edilen hizmet binasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar ve AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı üyeleri incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen heyet, yetkililerden çalışmaların son durumu ve tamamlanması planlanan imalatlar hakkında bilgi aldı.

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