Kocaeli'de babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını otomobilde bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını otomobilde bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız tutuklandı.
Mollafenari Mahallesi'nde 18 Kasım'da O.Ş. (41), otomobilde bulunduğu sırada yaşanan tartışmada boynundan bıçakla yaralandı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili B.Ş. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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