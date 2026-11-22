Olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında, Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; baba O.Ş., otomobiliyle seyir halindeyken, arka koltukta oturan kızı B.Ş. ile tartıştı. B.Ş., giyimine tepki gösteren babasını çantasından çıkardığı bıçakla boyun ve boğaz bölgesinden bıçakladı. Otomobilini durduran O.Ş., çevredekilerden yardım istedi. Ağır yaralan baba, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan B.Ş. ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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