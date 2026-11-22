Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı AŞ, Kartepe'nin Eşme ayvası, Kandıra'nın manda kaymağı ve İzmit'in pişmaniyesini bir araya getirdiği "Ayvaşah" adlı tatlıyı kış mevsimine özel olarak satışa sundu.

Kocaeli'nin farklı ilçelerine özgü üç yöresel ürünün kullanıldığı tatlı, Antikkapı'nın belirlenen şubelerinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Antikkapı AŞ tarafından hazırlanan Ayvaşah'ta Kartepe ilçesine bağlı Eşme'nin ayvası, Kandıra'nın manda kaymağı ve İzmit'in pişmaniyesi kullanılıyor. Yöresel ürünlerin bir araya getirildiği tatlı, kış mevsimine özel olarak hazırlandı.

Ayvaşah, Antikkapı'nın Maide Kafe ve Restoran, Mahal Plus, Seka Park Antik Köfte, Darıca Antik Köfte ve Balyanoz Antik Köfte şubelerinde satışa sunuluyor.