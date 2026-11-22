Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneler, ara tatilde ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Alev Alatlı, İzmit Millet, SEKA, Darıca, Çayırova Ahmet Haluk Dursun, Derince, Yaşam, Gölcük, Gebze ve Dilovası kütüphaneleri, ara tatilde de öğrencilerin uğrak noktası oldu. Modern çalışma alanları, dijital imkanları ve zengin kaynaklarıyla gençlere verimli bir ortam sunan kütüphaneler, tatil döneminde ders çalışmak isteyen öğrencileri ağırladı.

Milli İrade Meydanı'nda ders mesaisi 24 saat sürüyor

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Öğrencilerin tercih ettiği bir diğer önemli adres ise Milli İrade Meydanı'nda bulunan Millet Kütüphanesi oldu. Haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet veren kütüphane, çalışma saatlerini kendi programlarına göre belirlemek isteyen gençlere kolaylık sağlıyor. Modern çalışma alanları ve teknolojik imkanlarıyla öne çıkan merkez, günün her saatinde ders çalışmak ve kitaplarla buluşmak isteyen öğrencileri ağırlıyor.

Gençlere huzurlu, konforlu ve güvenli ortam

Kütüphaneleri öğrenciler için cazip kılan özelliklerin başında sundukları çalışma ortamı geliyor. Evdeki dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşmak isteyen gençler, sakin ve düzenli atmosferde derslerine daha rahat odaklanabiliyor. Konforlu çalışma alanları, teknolojik donanımlar, internet erişimi ve dijital kaynaklarla öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren merkezler, gençlere kendilerini geliştirebilecekleri nitelikli alanlar sunuyor.

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Kütüphaneler böylece yalnızca kitap okunan yerler değil, öğrencilerin araştırdığı, öğrendiği ve geleceğe hazırlandığı yaşam alanları olarak da öne çıkıyor.

Kocaeli'nin dört bir yanında 10 kütüphane

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphane hizmetlerini kentin farklı ilçelerine yayarak daha fazla öğrencinin bu imkanlardan yararlanmasını sağlıyor. Alev Alatlı, İzmit Millet, SEKA, Darıca, Çayırova Ahmet Haluk Dursun, Derince, Yaşam, Gölcük, Gebze ve Dilovası kütüphaneleri olmak üzere toplam 10 merkezde hizmet veriliyor.

Kentin farklı noktalarında gençleri kitaplarla, bilgiyle ve modern çalışma alanlarıyla buluşturan Büyükşehir kütüphaneleri, ara tatilde de yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, kendilerine sunulan imkânlarla tatil dönemini verimli geçirirken eğitim hedeflerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.