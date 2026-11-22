Kocaeli'de antikacılık yapan Hamdi Dinibütünoğlu, el boyaması resimlerin ahşap ve polyester kabartmalarla buluştuğu Fransız yapımı "Country Corner" tablolarından esinlenerek kendine özgü bir eser tasarladı. Gerçek bilardo ıstakaları, katalin toplar ve masif ahşap kullanılarak hazırlanan 120x80 santimetre ölçülerindeki tablonun dünyada eşi benzeri olmadığını belirten Dinibütünoğlu, eserini "Turkish Hamdi Corner" olarak adlandırdı.

Kimi zaman bir balıkçı dükkanının, kimi zaman bir at harasının, kimi zaman ise farklı spor dallarının konu edildiği "Country Corner" tablolarında, el boyaması resimler ahşap ve polyesterden yapılan kabartmalarla üç boyutlu hale getiriliyor. Ressamların el işçiliğiyle hazırladığı ve figürlerin tablo yüzeyinden dışarıya taşmasıyla derinlik kazanan eserler, bu özellikleriyle geleneksel yağlı boya tablolardan ayrılıyor.

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Kocaeli'de antikacılık yapan Hamdi Dinibütünoğlu, farklı ülkelerden temin ettiği bu eserlerden ilham alarak kendine özgü bir bilardo tablosu tasarladı. Masif ahşaptan hazırlanan 120x80 santimetre ölçülerindeki eserde gerçek bilardo ıstakaları ile günümüzde tespih ve özel eşyaların yapımında kullanılan katalin malzemeden üretilmiş toplar yer aldı.

"Sanatçı işidir, fabrikasyon bir şey değildir"

Tabloların özelliklerinden bahseden Hamdi Dinibütünoğlu, "Bu gördüğünüz tabloların hepsi Fransız Country Corner tabloları olarak geçiyor. Üç boyutludur. Arkalarındaki etiketlerinde Fransız Country Corner olarak geçiyor. Üç boyutlu kabartmaların bazılarını ahşaptan, bazılarını da polyesterden yapıyorlar. Asıl özelliği ise arka temada gördüğünüz renkli resimlerin tamamının yağlı boya ve el boyaması olmasıdır. Sanatçı işidir, fabrikasyon bir şey değildir, tamamen elle çizilir. Türkiye'de az sayıda bulunuyor. Bunlar farklı meslek gruplarına göre de yapılıyor. Berber, spor ve balıkçılıkla ilgili olanları var. Meslek grupları olduğu gibi fantastik figürler de oluyor. Star Wars tarzı figürler, motosiklet ve araçlarla ilgili olanlar var. Çok geniş bir ürün yelpazesi var" dedi.

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"Üç boyutuyla sanki canlıymış gibi gösteriyor"

Tabloları diğer yağlı boya eserlerden ayıran özelliklere değinen Dinibütünoğlu, "Bunu farklı yapan şey üzerindeki kabartması, üç boyutu. Üç boyutuyla sanki canlıymış gibi göstermesi ve diğer yağlı boya tablolardan ayıran şey üzerindeki üç boyutlu figürlerin olması. Bence en değerli ve en güzel yanı da arka fonunun ve üzerinin tamamen bir ressam tarafından elle boyanmış olması. Bunlara değer ve kalite katıyor. Türkiye'ye de 35 senedir giren ürünler ama ciddi koleksiyonerleri olmaya başladı. Biz sevdiğimiz ürünleri sergiliyoruz. Türkiye'de veya dünyada eşi benzeri olmayan, ayrıcalıklı tabloları seçmeye çalışıyoruz. Çünkü herkesin sattığı veya herkeste bulunan ürünlerin koleksiyon değeri biraz daha düşük oluyor. O yüzden daha değişik olanlarını seçiyoruz" diye konuştu.

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"Turkish Hamdi Corner diyebiliriz"

Fransız yapımı tablolardan esinlenerek kendisine özgü bir bilardo tablosu tasarladığını söyleyen Dinibütünoğlu, "Fransız Country Corner tablolarını satarken biz de tabii bu işten etkileniyoruz. 'Niye biz de yapamayalım' diyoruz. Bununla uğraşan çok fazla insan yok ama ben bunu hırs yaptım. Kendime özel, dünyada tek, eşi benzeri olmayan bir Country Corner yaptım. Turkish Hamdi Corner diyebiliriz buna. Bunu ayrıcalıklı yapan tamamen ölçüsü ve malzemeleri. Üzerinde gördüğünüz bilardo topları katalin malzemeden. Katalin malzeme günümüzde genellikle tespih yapımında ve özel eşyalarda kullanılıyor. Bilardo toplarını özel olarak katalinden seçtik. Bilardo ıstakaları gerçek ıstaka. Ahşap kısmını da 120'ye 80 santimetre ölçülerinde, masa şeklinde yaptırdım. Masif ağaçtan yapıldı. Çok özel bir ürün oldu. Kimse geldiğinde orijinal Fransız Country Corner tablolarından ayırt edemiyor" ifadelerini kullandı.

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"Kütükten oyarak yapıyorlar"

Koleksiyonunda eski dönemlere ait eserlerin de bulunduğunu belirten Dinibütünoğlu, "Bir tane at harası şeklinde üç boyutlu eski yağlı boya tablo var. İspanyolların yaptığı farklı eserler var. Ahşap el oyma ve kök boyama olan, burçlar olarak geçen tablolar bunlar. Kütükten oyarak yapıyorlar. İspanya'nın Barselona tarafında yapılan tablolardır. Onlar da Country Corner tablosu gibi geçiyor. Yaklaşık bir tanesi 1,52 kilogram ağırlığında. Tarihçesine baktığımızda oldukça eski parçalar olarak görünüyor" dedi.

"Arkalarında koleksiyon etiketleri ve numaraları var"

Hentbol temalı tablosunun özelliklerini anlatan Dinibütünoğlu, "Oldukça ağır bir malzemeden yapılmış. Tamamen ahşap bir tablo. Gördüğünüz tüm yazılar, arkasındaki insanlar ve karakterler tamamen el boyamasıdır. Tam bir ressam işidir. Normal yağlı boya resimlerden ayıran özelliği üç boyutlu olması. Bunları ayrıştıran bir diğer özellik de arkalarında koleksiyon etiketlerinin ve numaralarının olması. O etiketler bunları değerli kılıyor. Bu da mesela Türkiye'de bu özellikte tek. Koleksiyonumu oluştururken Türkiye'de olmayan birçok ürünü, birçok deseni buraya getirmeye ve Kocaeli halkına sergilemeye çalışıyorum. Çok beğenenler var" diye konuştu.

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Tabloların fiyatlarının özelliklerine göre değiştiğini kaydeden Dinibütünoğlu, "Bin 500 liraya da Country Corner tablolar var. Küçük ebatlı olanları var. 25 bin liraya, 30 bin liraya da tablolar var. Çeşidine ve üretim sayısına göre fiyatları değişiyor. Ölçüsüne ve üretim kalitesine göre 3540 bin liraya kadar çıkan Country Corner tablolar da var" ifadelerini kullandı.

"1950'lerde ahşap üzerine resim olarak başlamışlar"

Tabloların tarihçesine ilişkin de bilgi veren Dinibütünoğlu, "Baktığınız zaman genellikle 19501960 akımı gözüküyor. 1950'lerde başladıklarında sadece resim olarak başlamışlar. Ahşap üzerine canlı resimler yapmışlar. Daha sonra ahşaptan oyarak yapmışlar. Figürler daha ön plana çıksın, daha canlı görünsün diye dökümünü yapıp sonra üzerini boyamaya başlamışlar. Tarihçesi aslında bu şekilde ilerliyor. Ahşapları, ağaçları güzel. Zamanla rutubetten dolayı esneme, oynama, gerilme gibi durumlar olmuyor. Çok eskileri masif ağaçların üzerine yapılmış. Daha sonra bunu biraz daha küçültmüşler. Daha hafif olması için MDF ve kontrplak dediğimiz malzemelerin üzerine yapmaya başlamışlar. Gün geçtikçe geliştirmişler" dedi.

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"Pirinç at miğferi ve kılıçları birleştirmişler"

Koleksiyonunda farklı malzemelerden üretilen duvar dekorlarının da olduğunu söyleyen Dinibütünoğlu, "İtalyanların yaptığı, tamamen pirinçten bir eser var. Country tablolarından esinlenmişler ama farklı bir tablo yapmışlar. Pirinç at miğferi ve pirinç saplı Toledo kılıçları var. At miğferiyle kılıçları birleştirmişler. Atın üzerindeki pirinç miğferde gördüğünüz yeşil ve kırmızı taşlar kök yakut olarak geçiyor. Ölçüleri 60'a 80 santimetre. Büyük boy bir eser. Alt tabanını kadifeden yapmışlar. Çerçevesi çok eski bir ahşap çerçeve. Üzerinde motifler var. Böyle değişik, büyük duvar dekorları da benim ilgimi çekiyor. Kayakla, sporla, atçılıkla ilgili olanları var. Çok geniş bir koleksiyon" diye konuştu.