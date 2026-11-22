Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah namazına gelen vatandaşın park yeri meselesi yüzünden tehdit ve hakaretlere maruz kalmasının ardından Kocaeli Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, tarihi Orhan Camisine gelerek desteklerini gösterdi. Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen dernek üyeleri, benzer gerginliklerin yaşanmaması için sağduyu çağrısında bulundu.

Olay, dün İzmit ilçesindeki yaklaşık 700 yıllık tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, aracını park ettiği yer nedeniyle bir kişinin saldırısına uğradı. Vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulunan kişinin cami imamına yönelik tepkisi de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri camiyi ziyaret ederek cemaate destek verdi. Dernek üyeleri, olayı kınadı ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Haklıyken haddi aşarak hak aranmasını kabul etmiyoruz"

Caminin bulunduğu bölgede park problemi yaşandığını belirten Dernek Başkanı Gökhan Tarım, "Orhan Camisi konumu itibarıyla dar sokakları olan, ulaşımın zor olduğu, burada yaşayan halkın, komşularımızın zaman zaman, özellikle yapılan programlarda zorlandığı bir konuma sahip. Biz bu konuda burada oturan komşularımıza hak veriyoruz. Haklıyken haddi aşarak hak aranmasını kabul etmiyoruz. Yapılan çirkin hakaretleri kabul etmiyoruz. İmam hatip makamına yapılan hakaretlerin kesinlikle tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Muhakkak komşularımız burada ambulans, itfaiye gibi elzem olan durumlarda yolun kapanmasını istemiyor. Cami derneği yönetimi ve imam hatip tarafından, camide düzenlenen programlar öncesinde dubalar yerleştirilerek, cami içerisindeki ekranlardan yazılı ve sesli uyarılar yapılarak yolun açık tutulması ve trafik akışını engelleyecek şekilde araç park edilmemesi konusunda cemaat düzenli olarak bilgilendiriliyor. Cemaatimizden yanlış park yapanlar da 35 dakika içerisinde uyarı sonucunda gidip aracını çekerek tekrardan trafik akışını sağlıyor" dedi.

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"İlk defa olmuyor bu gerginlik"

Tarım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şahıs sürekli olarak hocamızla ve camiyle problem yaşayan birisi. İlk defa olmuyor bu gerginlik. Sonuçta gelen cemaat, devletin yoluna park ediyor. O şahsın ve komşuların bahçesine ya da evinin içine park etmiyor. Devletin tahsis ettiği, Orhan Camisine ulaşım için açılan yola araçlarını park ediyorlar. Başka bir seçenek de yok zaten bu bölgede. Bu konu çok hassas bir konu. Bizler hem temsiliyet makamı olarak hem de İslami bir şuur ve duruş göstererek bu olayı sağduyuyla takip edeceğiz. Adli makamlarca soruşturma başlatıldı, gerekli işlemler yapılıyor. Ama hakkımızı hukuk çerçevesinde, bize yakışan bir şekilde arayacağız. Amacımız İslam'a, camiye ve imam hatibimize bir zarar gelmemesi."

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Motosiklet camiasından olayla ilgili çok sayıda mesaj aldıklarını anlatan Tarım, dernek olarak camiye destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Yaşanan olay nedeniyle daha büyük bir gerginliğe yol açabilecek girişimlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Tarım, şunları kaydetti:

"Bu cami bizim camimiz. Bir vakit değil, beş vakit bu camiye gelen giden bir derneğiz. Sürekli buradaki programlara katılıyoruz ve bundan sonra da katılacağız. Tek bir ricamız, bu olay neticesinde anlık öfkeyle, anlık sinirle ve cami kapasitesini unutarak bir etkinlik yapılmaması. Hocamızın üzerinde durduğu konu, buraya gelen misafirleri güzelce ağırlayabilmek. Bir kargaşaya, daha büyük bir olaya sebebiyet vermeden, daha farklı mevzulara çekilmeden bu olayın kapanmasını, herkesin hak ettiğini almasını ve o şahsın da gereken cezayı almasını temenni ediyoruz."