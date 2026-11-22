Olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ş. (41) idaresindeki otomobilde sürücü ile arka koltukta oturan kızı B.Ş. (17) arasında kıyafet meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., çantasından çıkardığı çakıyla arka koltuktan uzanarak babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan O.Ş., ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan B.Ş. ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.Ş., öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.