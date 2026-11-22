Kocaeli'de, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Zlatko Hadziomeroviç'in "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Boşnaklar - Karamürsel ve Halilbeyli" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Boşnakların bölgeye göçü ve ailelerin geçmişine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Ali Tetik, kitabın yaklaşık 150 yıllık göç geçmişinin kayıt altına alınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Eserde, Bosna'dan göç eden ailelerin hikayelerinin ve hatıralarının bir araya getirildiğini belirten Tetik, "Çocuklarımız ve torunlarımız bir gün 'Biz nereden geldik?' diye sorduklarında ellerine verebileceğimiz bir kitap var." diye konuştu.

REKLAM

Tetik, eserin hazırlanmasına katkı sunan yazara, hatıralarını ve fotoğraflarını paylaşan ailelere teşekkür etti.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Ahmet Çalık da kitabın hazırlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hadziomeroviç ise kitabın İngilizce baskısı için çalışma yapılmasının planlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Hadziomeroviç, okuyucuları için kitabını imzaladı. Programın hazırlanmasına katkı sağlayanlara dernek tarafından "Karamürsel takası" maketi hediye edildi.

Etkinliğe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.