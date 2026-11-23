Çalışmalarda 1 kilo 198 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram esrar, 95 gram uyuşturucu, 320 uyuşturucu hap, tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 545 lira ele geçirildi.

Bir haftalık süreci kapsayan çalışmalarda "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 120, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ise 32 zanlı gözaltına alındı.

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