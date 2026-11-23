KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen kamyon, park halindeki 5 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı, kucağında bebek olan kişinin kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Kuruçeşme Barış Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşaldığı öne sürülen kamyon, yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında kucağında bebek olan bir erkeğin kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kazada, ayrıca yol kenarındaki bir dükkanın giriş kısmında da hasar oluştu.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.