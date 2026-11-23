Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni oyunu "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hafıza, kimlik ve geçmişle yüzleşme temalarını ele alan oyun, 26 Kasım’da gerçekleştirilecek prömiyerle ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni oyunu "Ve Ateş Bizi Tüketiyor"un prömiyerine hazırlanıyor. Mehmet Birkiye’nin rejisiyle sahneye taşınan, Murat Gülsoy’un romanından Müge Oskay tarafından uyarlanan eser, 26 Kasım’da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kişisel, toplumsal ve şehir hafızasını odağına alan oyun; geçmiş, kimlik ve yüzleşme kavramlarını sahneye taşıyacak. Hafıza, unutmak ve hatırlamak, benlik ve öteki kavramları etrafında şekillenen oyun, insanın kendi geçmişiyle başkalarıyla ve yaşadığı şehrin belleğiyle kurduğu ilişkiyi ele alıyor. Tekinsiz bir gece yürüyüşü atmosferinde ilerleyen eser, izleyicisine geçmişin izlerini sorgulatan etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

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Güçlü oyuncu kadrosu

Oyunda Fatih Sevdi, Su Özdemir, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz, Feyzan Soykan, Zafer Kırdudu, Umut İsfen, Ahmet Buğra Karakoyun, Mete Atalay, Alican Altun, Özgür Özyılmaz, Cansu Mengüç, Ezgi Özbalı, Sevcan Kuş Efe, Melis Erdal, İrem Yünsel, Zeynep Şengöz ve Ufuk İnce rol alıyor. Yönetmen yardımcılığını Ozan Şahin’in üstlendiği oyunun dekor ve kostüm tasarımı Efter Tunç, müzikleri Fırat Akarcalı, ışık tasarımı Cem Yılmazer, koreografisi Tuğçe Ulugün Tuna, mask ve kukla tasarımı Ayten Öğütçü, ses tasarımı Ahmet Tanık ve görsel tasarımı Aktürk Aksoy imzası taşıyor.

26 Kasım’da prömiyer yapacak

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"Ve Ateş Bizi Tüketiyor", 26 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek prömiyerle ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyun, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde de sahnelenecek. Yeni eser, sezon boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvarında yer alarak tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.