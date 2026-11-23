Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit mevki T3 tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 ZK 477 plakalı kamyon ile 34 TA 3021 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ezilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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