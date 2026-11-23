Kocaeli'de trafikte makas atan 2 sürücüye 188 bin 381 lira ceza
Kocaeli'de trafikte makas attıkları belirlenen 2 sürücüye toplam 188 bin 381 lira idari para cezası uygulandı.
Kocaeli'de trafikte makas attıkları belirlenen 2 sürücüye toplam 188 bin 381 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde D-100 kara yolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüyü takibe aldı.
Ekiplerce durdurulan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 188 bin 381 lira idari para cezası kesildi.
Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak alınan sürücülerin araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.
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