Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak alınan sürücülerin araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

Ekiplerce durdurulan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 188 bin 381 lira idari para cezası kesildi.

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