Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Gökçeören Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu T3 Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TA 3021 plakalı kamyon ile 60 ZK 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların M.K., A.K. ve H.K. olduğu öğrenildi. Yaralılardan M.K. ve A.K., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne, H.K. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. M.K. ve A.K.’nin tedavileri sürerken, entübe edilen H.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.