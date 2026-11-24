Kocaeli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bazı cadde, sokak ve otoparkları su bastı. Kentin bazı noktalarında yollar tamamen suyla kaplandı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken, bazı yollar adeta göle döndü. Açık otoparkları da su bastı. Park halindeki araçların bulunduğu alanlar suyla kaplandı. Yaşanan su baskınları cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, "Rüzgarın, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (5070, yer yer 8090 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yer yer fırtınanın oluşturabileceği; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.