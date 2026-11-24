Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Aranan şahsın izini süren ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şahsın ormanlık alan içerisinde bulunan bir kulübede saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, şahsın saklandığı kulübeye yönelik operasyon düzenledi. Ormanlık alandaki kulübeye ulaşan ekipler, aranan şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

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