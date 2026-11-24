KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, tehdit etmesi sonrası, ‘Hakaret ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamalarından tutuklanan F.K.’nin ifadesi ortaya çıktı. F.K. ifadesinde “Görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını anladım. Müştekiden özür diledim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde davrandım. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır” dedi.

Olay, 21 Kasım’da İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii’nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. F.K., bir süre sonra gelen sürücünün boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Sürücünün özür dilemesine rağmen saldırısını sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" dedi. Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfretti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Hakaret ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamalarından tutuklandı.

Mahkemedeki ifadesinde F.K. olay günü annesi ve babasının yaşadığı eve gitmek istediğini, babasının kalp hastası olduğunu, kendisini sabah akşam ziyaret ederek kontrol ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Kendisine zarar verme amacım yoktu. Görüntüleri izlediğimde davranışlarının yanlış olduğunu fark ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim. Müşteki ile aramızda anlaştık. Müşteki benim hakkımda şikayetçi olmadı. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Ben böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım.”