Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni açılan giyim mağazasının ilk 300 müşteriye özel 5 TL'lik ürün kampanyası yoğun ilgi gördü. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşların mağazaya akın etmesiyle izdiham yaşandı. O anlar, hem cep telefonu kameralarıyla hem de dron ile görüntülendi.

İzmit ilçesinde açılışı gerçekleştirilen bir giyim mağazası, düzenlediği kampanyayla ilgi gördü. İşletmenin ilk 300 müşteriye yönelik pantolon, sweatshirt, tişört, gömlek ve kazak gibi ürünleri 5 TL'den satışa sunduğu kampanyayı duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği kampanyada, indirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar mağazanın girişinde yoğunluk oluşturdu. Kısa sürede kalabalığın artmasıyla birlikte izdiham yaşanırken, yüzlerce kişinin aynı anda içeri girmesi mağazada da karışıklığa neden oldu. Çalışanlar, vatandaşları sakin olmaları ve dikkatli hareket etmeleri konusunda uyararak kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

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"Bu fiyata bu ürün olur mu dediler"

Açılışta yaşananları anlatan işletme sahibi Recep Aras Erim, "Biz yeni açılan bir işletmeyiz. Sembolik olarak bir kampanya başlattık, ilk gelen 300 kişiye 5 TL'lik ürünler diye. İzmit gençleri, İzmit halkı da yoğun bir ilgi gösterdi. Yoğun bir talep oldu. Mağazanın girişinde bir izdiham yaşandı ama kazasız belasız atlattık. Fiyatlarımız da müşterileri gayet memnun etti süreçte" dedi.

"O kalabalığı biraz dizginlemek zordu ama toparladık"

Mağazanın açılışında yaşanan izdihama değinen Erim, şunları kaydetti:

"Beklediğimizin üstünde bir yoğunluk oldu. O kalabalığı biraz dizginlemek zordu ama toparladık. Mağaza içinde tabii ki de karışıklık oldu. Ortalama 200250 kişi mağazaya bir anda girince ister istemez kargaşa oluyor. Önceliğimiz tabii ki de müşterilerin güvenliğiydi. Zaten kayıtlara bakarsanız özellikle buradaki çalışanların önceliği hep 'sakin olun, yavaş olun, dikkatli olun' uyarılarıydı. Önceliğimiz her zaman gelen müşterilerimizin zarar görmemesiydi. İstediğimiz gibi de oldu. Kimse zarar görmeden buradan mutlu bir şekilde ayrıldı. Gelen müşterilerin hepsi de ürünlerini alıp gittiler."