Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan yaklaşık 900 öğretmen ve personel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Etkinlikte Reyhan Çınar, "Nezaket Kuralları ve Sözün İnceliği" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Çınar, etkili iletişim, Türkçenin doğru kullanımı, nezaket ve hitabetin önemine değinerek katılımcılara edebî eserler ve sözlük okumalarını tavsiye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da konuşmasında öğretmenlerin toplumun gelişimindeki rolüne dikkati çekti. Öğretmenler Günü'nün yalnızca 24 Kasım'da hatırlanmaması gerektiğini belirten Baraçlı, "Bize göre sadece 24 Kasım değil, her gün öğretmenlerimizin günüdür. Öğretmen sadece eğitim veren kişi değildir; toplumu, kültürü ve değerleri öğreten, bir neslin gelişimine katkı sunan çok önemli bir rehberdir. Geleceğin şehri Kocaeli, sizlerle birlikte şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

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Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ise öğretmenlerin çocukların ve gençlerin karakterlerinin, değerlerinin ve gelecek hayallerinin şekillenmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programda öğretmenler için hazırlanan motivasyon videosu gösterilirken, isimlerinin yer aldığı Kocaeli haritası da sergilendi. KOMEK Sepeti kadın üreticilerinin el emeğiyle hazırladığı hediyelik ürünler de katılımcılara sunuldu.

Etkinlik, KOMEK usta öğreticilerinin müzik dinletisiyle devam etti. Programın son bölümünde Kahoot üzerinden bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

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Buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.