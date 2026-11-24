Gölcük Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 5 bin 400 metrekarelik çok amaçlı kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor. Spor salonunun çatı kaplaması tamamlanırken, yüzme havuzunda da çatı kaplama işlemleri bitirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, proje alanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mevcut 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun karşısında inşa edilen 5 bin 400 metrekarelik yeni tesiste, basketbol ve voleybol branşlarında kullanılmak üzere 2 saha ile toplam 1240 metrekarelik kapalı antrenman alanı bulunacak. Tesisin çevresinde otopark alanı da yapılacak.

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Belediyenin bir diğer projesi olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ise 12 bin 500 metrekarelik proje alanında inşa ediliyor. 25 metre uzunluğunda ve 5 kulvarlı olarak planlanan havuzun çatı kaplama çalışmaları tamamlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projelerle ilçenin spor altyapısını güçlendirmeyi ve gençlerin modern tesislerde spor yapmasına imkan sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Sezer, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Gölcük'ü temsil edecek sporcuların yetişmesine katkı sunacak tesisler oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.