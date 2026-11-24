Çayırova Belediyesinin Bilgi Evleri'nde düzenlenen okumayazma kurslarına katılan kadınlar, eğitimlerle okuma ve yazma becerilerini geliştiriyor. Kurslarda öğrenim gören bazı katılımcılar, eğitimlerin ardından sınavlara girerek mezuniyet belgesi alırken ehliyet sahibi olanlar da bulunuyor.

Çayırova Belediyesi, yeni eğitimöğretim döneminde yetişkinlere yönelik okumayazma kurslarını sürdürüyor. Bilgi Evleri'nde düzenlenen eğitimlerde kursiyerlerin seviyelerine göre okuma, yazma, dikte, hece ve cümle oluşturma çalışmaları yapılıyor. Derslerde tahtada yazı yazma, metin okuma ve tekrar etkinlikleriyle katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri hedefleniyor.

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Belediyeden yapılan açıklamada, kursiyerlerin eğitimlerin ardından sınavlara katılarak mezuniyet belgesi aldığı, bazı kursiyerlerin ise ehliyet sahibi olduğu belirtildi.

Kurslarla kadınların günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın, özgüvenlerini artırmanın ve kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamanın amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrenmenin yaşı yoktur" ifadesine yer verildi.

Okumayazma kurslarına katılmak isteyen kadınların, kendilerine en yakın Bilgi Evi'ne başvurarak kayıt yaptırabileceği bildirildi.