Kocaeli'de ormanlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ormanlık alandaki kulübede yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ormanlık alandaki kulübede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, saklandığı ormanlık alandaki kulübede yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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