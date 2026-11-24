Programa, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde süren programda Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğretmenler, meclis üyeleri, muhtarlar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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