Körfez ilçesinde yapımı sürdürülen kapalı spor kompleksinin inşaatında fiziki ilerleme yüzde 48'e ulaştı. Tamamlandığında bin kişilik tribüne, 5 antrenman salonuna ve farklı spor branşlarına uygun sahaya sahip olacak tesis, 125 araçlık otoparkıyla da hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Körfez Belediyesi iş birliğiyle Güney Mahallesi'nde inşa edilen Körfez Kapalı Spor Kompleksi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam 12 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak tesiste çalışmaların yüzde 48'i tamamlandı.

Farklı spor branşlarına hizmet verecek

Komplekste hentbol, basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği 1061 metrekarelik spor sahasının yanı sıra 5 ayrı antrenman salonu bulunacak. Bin kişilik seyirci kapasitesine sahip tribünüyle tesis, müsabakalara da ev sahipliği yapacak.

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125 araçlık otopark bulunacak

Toplam 7 bin 898 metrekare parsel alanı üzerinde yükselen tesiste, 4 bin 832 metrekarelik otopark alanı yer alacak. 125 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra sporcu soyunma odaları, güvenlik ve zabıta birimleri, bebek bakım odası, mutfak, mescitler ve asansörler de kompleksin kullanım alanları arasında bulunacak.

Tesiste ayrıca protokol, engelli ve basın bölümleri ile 2 bin 13 metrekarelik teras alanı yer alacak.

Körfez Kapalı Spor Kompleksi'nin tamamlanmasıyla amatör spor kulüplerinin ve farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcuların tesisten yararlanması hedefleniyor.