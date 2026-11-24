Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu'na, eğitim alanındaki 40 yıllık çalışmaları dolayısıyla 8. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nda onur ödülü verildi. Emiroğlu, "Bir daha dünyaya gelme şansım olsa, yine aynı işi yapardım. Bu kez daha iyisini yapardım sanıyorum" dedi.

İyi Bir Eğitim Derneği'nin düzenlediği sempozyum, 2022 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Dr. Emiroğlu'na ödülünü İyi Bir Eğitim Derneği Başkanı Ümit Kalko takdim etti. Törenin ardından konuşan Emiroğlu, öğretmenlikle başlayan meslek hayatında dershane, kolejler ve üniversiteler kurduğunu anlattı.

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"Yine aynı işi yapardım"

Dr. Emiroğlu, eğitimde geçirdiği 40 yılı değerlendirirken, "Çok kıymetli övgüler aldım. Zorluklar da yaşadım. Ama bir daha dünyaya gelme şansım olsa, yine aynı işi yapardım. Bu kez daha iyisini yapardım sanıyorum" dedi.

Dr. Talip Emiroğlu, ödülünü öğretmenlere ithaf ederek, "Bu ödülü yurdumun her köşesinde cahilliğe karşı kalemini silah edinip mücadele eden bütün öğretmenlerimize ithaf ediyorum" dedi. Emiroğlu, konuşmasının sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Dr. Talip Emiroğlu kimdir?

Dr. Talip Emiroğlu, 40 yılı aşkın süredir eğitim alanında faaliyet gösteren eğitimci, girişimci, yazar ve üniversite kurucusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütüyor.

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Giresun doğumlu Emiroğlu, yükseköğrenimini Trabzon Fatih Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı; yüksek lisans ve doktorasını tarih alanında yaptı.

Eğitim girişimciliğine 1985 yılında, üniversite öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte sınavlara hazırlık yayınları hazırlayarak başlayan Emiroğlu, 1995 yılında Avrupa Koleji'ni, 1996 yılında BJK Koleji'ni, 1988 yılında Final Eğitim Kurumları ve 2001 yılında Avrupa Eğitim Vakfı'nı kurdu. 2004 yılında ABD'deki Kent State Üniversitesi ile iş birliği kapsamında Avrupa Kent Koleji'nin kuruluşunu gerçekleştirdi, 2009 yılında Avrupa Meslek Yüksekokulunu kurdu.

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Yükseköğretim alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyan Dr. Emiroğlu, 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'ni, 2020 yılında ise Avrupa Meslek Yüksekokulunu da bünyesine alan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurdu.

2020 yılından itibaren K12 düzeyindeki özel okul işletmeciliği faaliyetlerinden çekilerek çalışmalarını yükseköğretim alanında sürdüren Emiroğlu, üniversitelerin yapay zeka, dijital dönüşüm, uygulamalı eğitim, uluslararasılaşma ve yaşam boyu öğrenme ekseninde gelişmesini savunuyor.

Çeşitli gazetelerde yayımlanmış 200'ün üzerinde eğitim içerikli yazısı ve dört kitabı bulunan Dr. Emiroğlu'nun eserleri arasında Eğitim ve Çocuklar (2016), Kanlı Ceket (2023), Belediye Başkanına Linç (2023) ve 50 Yıllık Eğitim Mirası (2024) yer alıyor.