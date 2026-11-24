Programın sonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğretmenlere günün anısına hediyeler vererek emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Kompozisyon yarışmasında ise Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Gözde Olgun birinci, Hatice Gül Tarhan ikinci, Berranur Pur üçüncü oldu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Meslek hayatları boyunca eğitime katkı sunan ve emekliye ayrılan Şener Meral, Fatma Yasemin Yazır ve Afet Uğur'a hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Programda, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Tohumdan Fidana" adlı müzikli sahne gösterisi sunuldu. Öğretmenlerin bireylerin yetişmesindeki ve geleceğin şekillenmesindeki rolünü konu alan gösteri, izleyicilerden beğeni topladı.

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