Gölcük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenlere çiçek takdim edildi, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçedeki kutlamalar, Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Programa Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan oratoryo sahnelendi. Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Başkan Sezer'den okul ziyareti

Programın ardından Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

Öğretmenlere çiçek ve tebrik kartı takdim eden Sezer, bir süre sohbet ettiği eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Sezer, ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere de çiçek ve tebrik kartı göndererek günlerini kutladı.