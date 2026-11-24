Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "tehdit" suçlarından hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.

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