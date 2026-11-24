Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kurşunlama ve fırının önüne el bombası bırakılması olaylarına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Olay, 17 Kasım'da İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Tartıştığı arkadaşının evini kurşunlayan M.A. (18), olayın ardından yurt dışına kaçtı. Türkiye'ye 2 gün sonra dönen M.A., silahıyla birlikte polise teslim oldu. Yaşanan saldırının ardından ise M.A.'nın babasına ait Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki fırının önüne el bombası bırakıldı.

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Her iki olay arasındaki bağlantıya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük H.S. ve M.T. ile M.T., H.C.B., A.S., G.K., M.İ.K. ve M.A., çıkarıldıkları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.