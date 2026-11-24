Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılında oğluna saldırdığı iddiasıyla sahipsiz köpeği tüfekle vurarak öldüren ve hakkında verilen beraat kararı bozulan sanığın yargılanmasına yeniden devam edildi.

Olaya ilişkin 20 Şubat 2024'te görülen duruşmada sanığın beraat etmesine ilişkin kararı Bölge Adliye Mahkemesinin (istinaf) bozmasının ardından Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde tekrar görülen davanın 2. duruşmasına, tutuksuz sanık O.M. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık B.Y, renkli bir köpeğin kendisine ve kızına saldırdığını ileri sürerek evlerinin etrafında da birçok insana saldırdığını gördüğünü anlattı.

REKLAM

Sanığın vurduğu köpeğin bahsettiği köpek olduğunu tahmin ettiğini dile getiren B.Y, "O köpek hep sessizce yaklaşıyordu, tahminimce aynı köpekti. Ben olay anında yanında değildim. Oturduğumuz bölgede başıboş köpek sorunu vardı." ifadelerini kullandı.

Sanığın komşusu tanık A.A, köpeklerin kendisine de saldırdığını aktararak, "Olay anını görmedim. Onun vurduğu köpek bana saldıran köpeklerdendi. Bunu bize de saldırdığı için söylüyorum. Buna ilişkin polise ve belediyeye şikayetlerim de vardı. Biz köpeklerden korkuyoruz diye köpek düşmanı değiliz." dedi.

Katılan I.E. ise olaya tanık olan tek kişinin kendisi olduğunu kaydederek, "Köpeğin saldırması söz konusu değildir. Köpek iri de değildi. Sanık daha önce de köpekleri vurdu, beni de vurabilirdi." diye konuştu.

REKLAM

Söz verilen sanık, köpeklerin, bulundukları bölgeye giren kişilere saldırdığını öne sürerek, "O köpek öldükten sonra ısırma olayı olmadı. Beraatimi aksi halde lehime hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." diye savunma yaptı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bölgede daha önce de köpek saldırısının olduğunun ve sanığın köpeğin saldırısını bertaraf etmek için ateş ettiğinin sabit olduğunu kaydetti.

Sanığın eyleminin "zorunluluk hali" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden iddia makamı, ceza verilmesine yer olmadığı yönünde mütalaa verdi.

Duruşmaya izleyici olarak katılan bir kişinin sanığa yumruk atmasıyla emniyet güçleri salonu boşalttı.

REKLAM

Mahkeme başkanı, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan sanık avukatı, O.M'nin darp raporu aldığını ve duruşma esnasında kendisine yumruk atan izleyici ile kendisine "iblis" diyen katılan avukatından şikayetçi olacağını söyledi.