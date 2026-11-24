Kocaeli'de bir evin kurşunlanması ve iş yeri önüne el bombası bırakılmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve silahla ateş edilmesi ve fırının önüne el bombası bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve silahla ateş edilmesi ve fırının önüne el bombası bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 17 Kasım'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A'nın (18) Mehmetalipaşa Mahallesi'nde babasına ait fırının önüne el bombası bırakmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince her iki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.T, H.C.B, A.S, G.K. ve M.İ.K. ile adli süreçteki çocuklar H.S. ve M.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.