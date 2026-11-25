Başiskele'de kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara yönelik girişimcilik eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerde vergi, sosyal güvenlik, muhasebe ve devlet teşvikleri gibi konular ele alınıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi Serkan Sokak'taki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde başlatılan eğitim programında, iş kurmayı ve girişimcilik alanında ilerlemeyi hedefleyen vatandaşlara temel bilgiler aktarılıyor.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Serhat Timur ve Dilek Timur tarafından verilen eğitimlerde, iş kurma süreçleri, mali yükümlülükler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemleri ve yararlanılabilecek devlet destekleri hakkında bilgi veriliyor.

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Eğitimlerle girişimci adaylarının işletme kurma ve yönetme süreçlerine ilişkin bilgi edinmeleri hedefleniyor.