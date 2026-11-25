ÜMİT ÜLKER -Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Hayru Nisa Karaduman, başarısını devam ettirmeyi hedefliyor.

Yunanistan'ın Olympia kentinde 6-16 Kasım'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Hayru Nisa, 75 kiloda altın madalya kazandı.

Hayru Nisa, Tayland'da Mayıs 2027'de düzenlenecek Dünya Okullar Arası Muaythai Şampiyonası'nda da altın madalya alarak başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Hayru Nisa Karaduman, AA muhabirine, Türkiye'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Başarılarını sürdürmek istediğini aktaran Hayru Nisa, "Hedefim, Tayland'da düzenlenecek Dünya Okullar Arası Muaythai Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak. Gerçekten çalışınca her şey oluyor. Çabalayınca her şey çok güzel yerine geliyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

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- "Hepsine bilinçli çalışarak gittim"

Hayru Nisa, çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Bu zamana kadar olan maçlarımızın hiçbirinde yenilmedim Allah'a şükür. Hepsine bilinçli çalışarak gittim." dedi.

Antrenör Koray Kaya da sporcusunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.