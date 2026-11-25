Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tarım Akademisi'nde yeni dönem eğitimleri, istiridye mantarı hasadı ve fide dikimiyle başladı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sebze serasında fide dikti, kekik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Tarım Akademisi'nde yeni eğitim dönemi başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının iş birliğinde, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen programda katılımcılar uygulamalı üretim çalışmalarına katıldı.

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Etkinlikte ilk istiridye mantarı hasadı yapılırken, sebze serasında fide dikildi ve tıbbi aromatik bitki bahçesinde kekik tohumları ekildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul ile çiftçiler ve üreticiler katıldı.

"Üreten kadınların yanında olmaya devam ediyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, üretim faaliyetlerinde kadınların yer almasını önemsediklerini belirterek, "Tarım Akademisi'nde üretimi önemsiyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu alanda üretimde var olmasına kıymet veriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

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"Bizimki toprağa bir tohum misali"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Tarım Akademisi'nde teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da yapıldığını ifade etti.

Üreticilere verilen desteklerin önemine değinen Şahin, "Yüzde 75 destekle buradan mezun olan abilerimize, ablalarımıza destek veriyoruz ki kendilerine ve bu memlekete üretim yapsınlar, ekonomiye katkı sunarak başkalarına örnek olsunlar. Bizimki toprağa bir tohum misali. Bu tohumun yeşerdiğini görmek çok güzel" diye konuştu.

Şahin, üniversitenin akademik katkısıyla yürütülen eğitimlerde katılımcıların üretim yöntemlerini sahada öğrenme imkanı bulduğunu belirterek, üretmek isteyen vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul da üniversite ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini ve ülkeye daha fazla katma değer sağlamasını temenni etti.

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem ise üniversite, belediye ve ilgili kurumların tarım alanındaki iş birliğinin üreticilere katkı sunduğunu belirterek, teknik eğitimlerin sahadaki sonuçlarının görülmesinin önemine dikkati çekti.

Programın sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tarım Akademisi'nde görev yapan eğitmenlere hediyeler takdim edildi.