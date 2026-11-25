Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğretmenler için 240 konut inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki öğretmenler ve emekli eğitimciler onuruna yemek programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millet için canını feda eden ve vefat eden öğretmenleri rahmetle anarak, hayatta olan eğitimcilere de başarılar diledi.

Eğitimin daha iyi şartlarda sürdürülmesi için gayret ettiklerini belirten Büyükakın, bir milletin ilelebet payidar olmasının yolunun, o milletin insanlarının eğitimli olmasından geçtiğini vurguladı.

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Büyükakın, öğretmenlerin gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştireceğini, bu milletin en büyük hazinesinin öğretmenler olduğunu kaydetti.

Eğitime desteklerinin süreceğini bildiren Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözlerin sadece lafta kalmadığının bir nişanesi olarak size bir müjde vermek istiyorum. İzmit Orhan Mahallesi'nde, Tuana Konutları'nın hemen arkasında 240 konutu öğretmenlerimiz için yapacağız. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Kent Konut, 240 konutun detaylarını öğretmenlerimizle paylaşacak. Öncelikli olarak evi olmayan öğretmenlerimiz yararlanacak. Biliyorum yetmeyecek ama büyük adımlar küçük adımlarla başlar. En kısa sürede 240 konutu öğretmenlerimizle buluşturarak ilk adımı atalım."

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Programa, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, kurum müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut AŞ tarafından öğretmenler için İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde 240 daire ve 6 iş yerinden oluşan yaşam alanı oluşturulacak. İnşa edilecek konutlar, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle satışa sunulacak.

Projede açık ve kapalı otoparklar, araç şarj istasyonları, çocuk oyun grupları, açık hava spor aletleri ve oturma grupları gibi sosyal donatılar da yer alacak.