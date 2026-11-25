Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde inşa edilen Kocaelispor Tesisleri'nde fiziki gerçekleşme yüzde 70'e ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor'un geleceğine önemli katkı sağlaması hedeflenen Körfez Sevindikli Spor Tesisi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Yeşil-siyahlı kulübe modern antrenman, konaklama ve sportif gelişim imkanları sunması planlanan tesiste, inşaatın önemli aşamaları geride bırakıldı.

Tesisin zemin katında alçı sıva ve saten imalatları sürerken, alçıpan asma tavan çalışmalarında sona yaklaşıldı. Zemin kat ve birinci kattaki ıslak hacimlerin duvar seramik imalatları tamamlandı.

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İkinci katta bulunan otel odalarında şap ve duvar seramik çalışmalarına devam ediliyor. Birinci ve ikinci katlardaki alçıpan asma tavan imalatları da sürdürülüyor.

Projenin futbol sahalarındaki çalışmalar da devam ediyor. Hibrit sahada çim bakım işlemleri gerçekleştirilirken, diğer sahalarda kılçık drenaj sistemi imalatları sürdürülüyor.

Tesisin çevre altyapı imalatları da eş zamanlı devam ediyor. Fiziki gerçekleşme yüzde 70'e ulaşan projenin tamamlanmasıyla Kocaelispor antrenman, konaklama ve sportif gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir tesise kavuşacak.

Sevindikli'de yükselen tesisin tamamlanması, Kocaelispor'un sportif altyapısı açısından önemli bir kazanım olacak.