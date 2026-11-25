Başiskele Belediyesi, LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine 9 bin 954 soru bankası kitabı hediye etti. Başkan Yasin Özlü, 5 yıldır süren uygulamada gençlere seslenerek, "Bizim en büyük projemiz sizsiniz" dedi.

Başiskele Belediyesi, eğitime ve gençlere yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Başiskele genelindeki tüm okullarda 8. sınıfa giden bin 659 öğrenciye, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık amacıyla toplam 9 bin 954 soru bankası kitabı dağıtıldı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Soru Bankası Seti Dağıtım Töreni'ne Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başkan yardımcıları, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılışında konuşan Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu öğretmeni Ayşe Mertaslan, belediyenin sunduğu kaynakların öğretmen emeğini tamamlayan bir dayanışma olduğunu belirterek, "Yerel yönetimimizin bu güçlü desteği, öğrencilerimizin yarınını güçlendiren en güzel tamamlayıcı parçalardan biridir" ifadelerini kullandı.

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"Belediye ile çok güzel bir uyum içerisindeyiz"

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan ise belediye ile uyum içinde yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti. Şendoğan, belediyenin katkılarıyla hayata geçirilen yeni eğitim yatırımlarını hatırlatarak, önümüzdeki iki yıl içinde iki ilkokul ve bir ortaokulun Başiskele Belediyesi'nin imkan ve girişimleriyle ilçeye kazandırılacağını söyledi.

"Gençlere olan güvenimiz tam"

Programda öğrencilere seslenen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Özlü, kitap desteğinin 5 yıl önce bir lise ziyaretinde başladığını anlattı. Kaynak kitaplara ulaşmakta güçlük çeken bir öğrencinin kendisinden yardım istediğini aktaran Özlü, bu talebin ardından kitapların ihtiyaç ayrımı yapılmadan tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandığını söyledi. Belediyenin imkanlarını gençler için kullandıklarını belirten Özlü, "Yasin abiniz bunları kendi cebinden yapmıyor. Bu milletin bize verdiği imkânları en geniş haliyle gençlere yatırıma dönüştürüyor. Benim için en önemlisi insan yetiştirmek, gençlere faydalı olmak. Eğer bunu başaramıyorsam yaptığım binalar benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim en büyük projemiz sizsiniz" diye konuştu.

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Yeni eğitim yatırımlarını paylaştı

İlçedeki eğitim yatırımlarına da değinen Özlü, çocuk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve etüt merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Deney atölyeleri, İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi ve planetaryumun yer aldığı Bilim Merkezi’nin ise açılışa hazırlandığını belirtti. Özlü, geçen haftalarda temeli atılan "Güzel İşler İlkokulu" ile Yeşilyurt Mahallesi’ne kazandırılacak ortaokul projesini de öğrencilerle paylaştı.

Gençlere planlı çalışma çağrısı

Öğrencilere kendilerine güvenmeleri ve büyük düşünmeleri tavsiyesinde bulunan Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye’nin gençlerinin dünyayla rekabet edebilecek altyapıya ve kabiliyete sahip olduğunu ifade etti. Başarının yolunun planlı ve sistemli çalışmaktan geçtiğini belirten Özlü, "Bu sınavı gözünüzde büyütmeyin. Hayat, doğumdan ölüme hep bir sınav. Eğer planlı çalışırsanız çok rahat başarılı olacağınız bir sınav. Çalışınca güzel işler oluyor; hep birlikte güzel işler yapacağız. Kendinizi küçümsemeyin, büyük düşünün. Türkiye'nin gençleri dünyayla rekabet edebilecek alt yapıya ve kabiliyete sahip. Tek yapmanız gereken planlı ve sistematik çalışmak" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Başkan Özlü ve protokol üyeleri, sahnede okul temsilcilerine temsilen soru bankası kitabı setlerini takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.