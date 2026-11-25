Kocaeli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra güzellik dayatmasına da dikkat çekerek dayanışma ve özgürlük mesajı verdi.

Kocaeli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen yürüyüşe; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, kadın ve erkekler katıldı. Ellerinde "Sevgi güvenir", "Bu şehirde korku değil huzur yayılır", "Kızını övmeyen dizini döver", "Gönül almak ücretsizdir, kırmanın bedeli ağır", "Baskı sadece çiçekli elbiseye yakışır" ve "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı döviz taşıyan katılımcılar şiddete karşı dayanışma mesajı verdi.

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Alanda kurulan jandarma standında da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi. Ellerinde turuncu balonlar, yakalarında turuncu kurdelelerle etkinliğe katılan vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kadınlar ve çocuklar için boyama etkinlikleri gerçekleştirilirken jandarma ekipleri de vatandaşlara turuncu çiçek ve bilgilendirici broşürler dağıttı, bando gösterisi ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Kadına şiddete en yüksek sesimizle 'hayır' diyoruz"

Yürüyüşe katılan Melek Yiğit, "Bence her şeyin başında saygı gelmeli. Sevgi zamanla azalabilir ancak saygı hiçbir zaman kaybolmamalı. Saygı ve sevgi olduğu sürece her şey yerli yerinde olur" diye konuştu.

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Gizem Şanlı Keskin ise "Kadına yönelik fiziksel şiddet zaten insani bir boyutta değil. Bunu kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Ancak şiddetin bir de psikolojik boyutu var. Hayatın her alanında, ailede ve iş yerinde kadınların kadınlara uyguladığı psikolojik şiddet de söz konusu. Şiddetin hiçbir türlüsünü onaylamıyoruz. Kadına şiddete en yüksek sesimizle 'hayır' diyoruz. Kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığını görmek istiyoruz. Ülkemizde kadınların mutlu ve özgür olmasını temenni ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda kadın cinayetlerinin sayısı artmaz, aksine azalarak tamamen sona erer. Eğitimli aileler ve eğitimli çocuklar istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Gençlerimize ve kadınlarımıza güzellik dayatması yapılıyor"

Şiddetin her türlüsüne "Hayır" diyen Derya Zorlu Başyiğit, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bugün burada bulunuyoruz. Gençlerimize ve kadınlarımıza güzellik dayatması yapılıyor. Kendilerini daha güzel hissetmek için çeşitli dokunuşlar yapmak istiyorlar. Bu da zamanla bir dayatma haline geldi. Biz bunlara da karşıyız. Elimizden geldiğince gençlerimizi bu konuda uyarıyor, duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık yalnızca kadınlar seslerini duyurmaya çalışmıyor, erkekleri de yanımıza alıyoruz"

Programa katılan Avukat Elif Başyiğit, "25 Kasım kapsamında bu yıl kurgulanmış güzellik temasını ele alıyoruz. Kadına dayatılan bütün güzellik kalıplarının ötesinde, kadının her haliyle güzel olduğunu vurguluyoruz. Bu 25 Kasım'da sesimizi daha güçlü duyuracağımıza inanıyorum. Hep birlikte güçleneceğiz" dedi.

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Halise Yılmaz ise "Bu tür etkinlikler çok şey ifade ediyor. Erkeklerin de etkinliklere katılması bizim için çok önemli. Artık yalnızca kadınlar seslerini duyurmaya çalışmıyor, erkekleri de yanımıza alıyoruz. Bu tür eylemlerin, kadına şiddet uygulamayı düşünen kişileri belki biraz daha tedirgin edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.