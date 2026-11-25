Körfez Ticaret Odası, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TürkiyeAB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında, Türkiye genelinde çalıştay düzenlemek üzere seçilen 35 oda ve borsa arasında yer aldı. Bu kapsamda, AB ülkelerine ihracat yapan veya ihracat potansiyeli bulunan işletmelerin katılımıyla 30 Kasım'da KOBİ çalıştayı gerçekleştirilecek.

Eurochambres tarafından yürütülen program kapsamında düzenlenecek çalıştay, saat 10.00'da Körfez Ticaret Odası'nda başlayacak. Etkinlikte, işletmelerin Avrupa Birliği pazarlarına erişirken karşılaştığı sorunlar, destek mekanizmaları ve uluslararası iş birliği imkanları ele alınacak.

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Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği programda, KOBİ'lerin AB desteklerinden yararlanma imkanları hakkında da bilgi verilecek.

AB destekleri ve uluslararası iş birliği imkanları anlatılacak

Çalıştayda KOSGEB'in AB ve Dış İlişkiler birimi tarafından, Avrupa Birliği programları, Tek Pazar Programı, uluslararası proje çağrıları ve KOBİ'lere yönelik destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacak.

Körfez Ticaret Odasının akademik danışmanı tarafından Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe NetworkEEN) tanıtılarak firmaların bu ağ üzerinden geliştirebilecekleri iş bağlantıları ve yararlanabilecekleri imkanlar aktarılacak. Programın ardından katılımcı işletmelere iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve ağa kayıt süreçlerinde destek verilmesi planlanıyor.

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Dış ticarette yapay zeka uygulamaları ele alınacak

Programda yapay zeka teknolojilerinin uluslararası ticarette kullanımı da gündeme gelecek. Katılımcılara yabancı müşteriler ve tedarikçilerle iletişim, dil engellerinin aşılması, ticari yazışmaların hızlandırılması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılmasında kullanılabilecek araçlar tanıtılacak.

Firmaların kendi ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka ajanları oluşturması ve kullanmasına ilişkin uygulamalı bilgilendirme de yapılacak.

Çalıştayda ayrıca Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm politikaları, sürdürülebilirlik uygulamaları, karbon emisyonları ve çevre mevzuatı ele alınacak. İşletmelerin AB pazarlarında karşılaşabileceği çevresel uyum şartları değerlendirilecek.

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Firmaların ihracat potansiyelleri değerlendirilecek

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde katılımcı firmalar, Avrupa Birliği ülkeleriyle dış ticaret yapma konusundaki yeteneklerini ve hazırlık durumlarını SWOT analiziyle değerlendirecek.

Firmaların analizlerini paylaşmasının ardından ortak sorunlar, ihtiyaçlar ve gelişime açık alanlar belirlenecek. Çalıştay sonuçlarının raporlanarak TEBD II Programı kapsamında gerçekleştirilecek sonraki faaliyetlere katkı sunması hedefleniyor.

Program kapsamında oluşturulacak networking alanında ise AB ülkelerine ihracat yapan veya bu pazarlara açılmayı hedefleyen işletmelerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması ve yeni ticari iş birlikleri geliştirmesi amaçlanıyor. Katılımcı firmalardan görüşmelerde kullanmak üzere kartvizitlerini yanlarında bulundurmaları istendi.

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30 Kasım'da gerçekleştirilecek

Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde 30 Kasım 2026 Pazartesi günü 10.0016.00 saatlerinde düzenlenecek çalıştaya, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan veya bu pazarlara açılmayı hedefleyen KOBİ temsilcileri davet edildi.

Programa ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen işletmelerin, y.guney@korfezto.org.tr adresine eposta gönderebileceği veya 0262 528 48 00 numaralı telefondan 1130 dahili hattına ulaşabileceği bildirildi.