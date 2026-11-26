Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde 5 mahallenin ulaşımını rahatlatması hedeflenen Hürriyet Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki cadde, bisiklet yolu, kaldırımlar ve parklanma alanlarıyla birlikte 4 şeritli duble yola dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, mevcut durumda bir gidiş ve bir geliş şeridi bulunan Hürriyet Caddesi, ikişer gidiş ve geliş şeridi olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Seymen, Damlar, Atakent, Körfez ve Yeniköy Merkez mahallelerinin ulaşımında önemli bağlantı noktalarından biri olan caddede, artan araç yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

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750 metrelik bisiklet yolu yapılacak

Proje kapsamında mevcut kaldırımlar yenilenerek yaklaşık 4 bin metrekare tretuvar imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca cadde boyunca yaklaşık 750 metre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edilecek.

Ticari işletmelere erişimi kolaylaştırmak amacıyla parklanma şeridinin de oluşturulacağı caddede, dekoratif aydınlatma direkleriyle çevre düzenlemesi yapılacak.

15 bin ton asfalt kullanılacak

Yolun altyapı ve üstyapı çalışmaları birlikte yürütülecek. Elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanmasının ardından zemin ve üstyapı imalatlarına geçilecek.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 40 bin metreküp kazı yapılması, askeri kışla sınırında 1100 metre uzunluğunda perde duvar inşa edilmesi ve yolun üstyapısında yaklaşık 15 bin ton sıcak asfalt kullanılması planlanıyor.

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Dönel kavşak düzenlemesi yapılacak

Hürriyet Caddesi ile Mahmut Çavuş Caddesi'ni birbirine bağlayan alternatif yolun başlangıç noktasına dönel kavşak yapılacak. Bu düzenlemeyle bölgedeki araç hareketliliğinin daha kontrollü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Hürriyet Caddesi'nin, Başiskele'deki 5 mahallenin ulaşımını destekleyen, bisiklet ve yaya kullanımına da imkan sağlayan bir güzergaha dönüştürülmesi hedefleniyor.